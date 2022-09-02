Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 4 araçta yaptıkları aramada, 4 bin 590 kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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