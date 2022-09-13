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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi tutuklandı

13.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 45 bin 400 boş makaron, 10 bin 600 dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ile 23 dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Bu arada, operasyon anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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