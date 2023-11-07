Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltı

Yapılan aramalarında ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde 154 olaya müdahale edilerek 157 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 966 paket kaçak sigara, 500 kilogram kaçak tütün, 690 gram metamfetamin, 890 adet uyuşturucu hap, 290 gram esrar, 36 adet elektronik sigara, 63 kilogram kaçak çay, 20 litre kaçak alkol, 86 adet akıllı cep telefonu, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet tabanca, 13 adet şarjör, 5 bin 500 Amerikan doları, 22 bin 290 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

