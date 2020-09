Gaziantep’te kadın, çocuk ve ailelerin desteklenmesi için önemli protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep İl Müftülüğü ile ailenin korunması, milli ve manevi değerlerini bilen bireylerin yetişmesi için önemli bir protokole imza attı. Protokol doğrultusunda düzenlenecek sistemli eğitim, kurs ve seminerlerle ilgili projeler ortak yürütülecek.

Büyükşehir Belediyesi toplumun milli ve manevi değerlerinin gelişmesi, ahlaklı, bilinçli bireylerin oluşması, gençlerin sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda maneviyatının da gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü faaliyetler sonucu Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep İl Müftülüğü ile bir dizi eğitim, kurs, seminer ve projelerden oluşan iş birliği protokolü valilik binasında imzalandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın katıldığı imza töreninde aile ile ilgili ortak çalışma da yapılacak. Gaziantep Aile Destek Merkezi’nin (GADEM) aile yapısını koruma ve güçlendirilmesi yönelik icraatlar protokol kapsamında genişletilecek. Yeni evlenen çiftlere de seminerler gerçekleştirilerek boşanma vakalarının azaltılması hedefleniyor.

Şahin: Büyükşehir Olarak Milli Ve Manevi Bütün Hizmetlerde Destekçiyiz

Protokolde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde şehrin milli ve manevi ihtiyaçlarını giderecek, toplumsal huzur ve barışı daha kuvvetlendirecek bir çalışmaya girdiklerinin altını çizerek, “Huzur ve barış, toplumsal huzurla, her yaşın ihtiyacını gidermekle başlıyor. Bu yüzden kurduğumuz Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ile çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, ailelerimiz için daha güçlü nasıl bir şeyler yaparız diye bir çalışma yaptık ve bu protokol hazırlandı. Müftülüğün yapmak istediği konferaslara, seminerlere ve yapılacaklarla ilgili lojistik destek vererek, birlikte neler yapabiliriz nasıl bir koordinasyon sağlarız diye önemli bir çalışma başlattık. Güçlü bir milletiz. Bizi güçlü bir millet yapan kuvvetli aile yapımız. Özellikle küreselleşme ile kentleşme, dijitalleşme aile yapımızda sorunlar yaşatabiliyor. Bu yüzden kurulan GADEM daha önce aile mahkemeleri ile yaptığımız çalışmada oraya boşanmak için başvuran ailelerden yaklaşık 4 bin 800’nü verilen desteklerle, sorun çözme kapasitelerini arttırarak sevgiyi, saygıyı, muhabbeti çoğaltarak, koruyucu önleyici tedbirler alarak psikososyal, sosyoekonomik desteklerle birlikte yüzde 85 boşanmaktan vazgeçti. Bu çalışmaları müftülük ile birlikte daha kuvvetlendirmek için bu protokolü hazırlıyoruz. Bu kuvvetli çalışmayı yaptığımız zaman hem bireyi hem toplumu bir araya getiren aileyi daha da kuvvetlendirmiş olacağız. Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan’ın başkanlığında yapılan çalışmayı, koordinasyonu sağladığımız zaman 2 milyona yayılma noktasında yeni bir fırsat yeni bir imkân yakalayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yapılacak milli ve manevi bütün hizmetlerde destekçiyiz” diye konuştu.

Gül: El Ele Verip Daha İyisini Yapacağız

Gaziantep Valisi Davut Gül ise daha önce yürütülen bir faaliyetin iş birliği protokolü ile daha sistematik şekilde sürdürüleceğini belirterek, “Kurumların koordine olması, güçlerini birleştirmesi ile birlikte yapılabilir. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar bizlerin istifade ettiği ve şehrin gerçekten eksikliğini gideren çalışmalardı. El ele verip daha iyisini yapacağız. Bu şehrin, ülkenin dünyanın, çocukların, kadınların, ailenin her alanda doğru yönlenmesi ve yönetilmesi konusunda herkesin sorumluluğu var” dedi.

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, imza töreninde yaptığı konuşmada anlamlı bir protokole imza atıldığını söyledi. Daha iyi şeyler yapılması, toplumun her kesimine ulaşılması için etkili bir iş birliği yapılması gerektiği, ailenin kurulması, korunması ile güçlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.