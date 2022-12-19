Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi

İsmet Paşa Caddesi'ndeki kafede bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, resim öğretmenleri Gülseren Karahan Temel ve Fatma Bekar öncülüğünde atıl durumdaki ipleri değerlendirerek, rengarenk örgüler yapmaya başladı. Bölgenin sanat sokağı yapılmasını isteyen kadınlar, yaptıkları örgüleri caddedeki ağaçların gövdesinde birleştirdi.

Rengarenk motiflerle yapılan örgüler, sokaktan geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Resim öğretmeni Gülseren Karahan Temel, gazetecilere, kafede buluşan kadınların desteğiyle sanat sokağı projesi geliştirdiklerini ifade ederek, belediyenin de desteğiyle haftanın iki günü caddenin trafiğe kapatılmasını ve caddeyi güzelleştirmek istediklerini söyledi.

Bedensel engelli Beyza Temli de kafeye gelerek işledikleri örgülerle projeye destek verdiğini kaydetti.

