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Gaziantep'te kadınlara özel cep telefon uygulaması kullanıma açıldı

09.06.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadın Dostu Gaziantep" adlı uygulamayla kadınlar, çevre, kültür, sanat, eğitim, sağlık ve spor gibi farklı alanlardaki belediye hizmetlerini daha yakından takip edebilecekler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentteki kadınlara özel geliştirdiği ve birçok avantajın yer aldığı "Kadın Dostu Gaziantep" uygulaması kullanıma açıldı.

Vali Davut Gül, Erikçe Ormanı'ndaki Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, gurur duyulacak bir uygulamanın geliştirildiğini ve parmakla gösterileceğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de uygulama yazılımının milli ve yerli olduğunu söyledi.

Kadınlara yönelik birçok proje yürüttüklerini ve bu yazılımda bir araya getirdiklerini ifade eden Şahin, "Uygulamamız şehrimizde yaşayan kadınların çevre, kültür, sanat, eğitim, sağlık ve spor gibi farklı alanlardaki belediye hizmetlerini daha yakından takip etmeleri sağlayacak. Çalışmamızla kadınların sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve çeşitli konularda kendilerine özel hazırlanan kampanya ile hediyelerden kolaylıkla faydalanmalarını yeşil, doğa dostu ve farkındalığı amaçlıyoruz." dedi.

Şahin, uygulamadan sadece kentte yaşayan kadınların faydalanacağına işaret ederek, uygulamaya katılanların 6 kez toplu taşıma hakkı, 2 GB interneti olacağını, her kadın için ağaç dikeceklerini dile getirdi.

Uygulamayla kadınların yerel hizmette katılımcı ve belirleyici olmalarını sağlayacaklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız anlaşma imzaladığımız 79 firmadan yüzde 40 indirimli alışveriş yapacak. Kullanıcılarımız uygulamamızda yemek tariflerine bakacak. Uygulamamızda ne kadar yıldız alırsa kullanıcı, ona göre hediye alacak. Atık yağları belediye ekipleri gelerek alıyor ve bunun karşılığında yıldız kazanılıyor. Burada herkes kazanıyor hem doğa hem de kadınlarımız. Hediyelerimizde Mardin, Şanlıurfa, Konya gezilerimiz, evcil hayvan maması var. Yıldız toplayarak mamalar bedavaya geliyor. Birçok hediyemiz var. Temizlik veya başka bir durumda bizim göremediğimiz bir şey varsa onu bize bildirebiliyor. Her mahalle güzelleşecek, Gaziantep güzelleşecek."

Tanıtım toplantısına katılan şarkıcı Demek Akalın da beğendiği uygulamanın bütün şehirlere yayılmasını isteğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibini tebrik etti.

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