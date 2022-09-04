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Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

04.09.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavında, sınav salonuna görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, ses verici kart ve güç kaynağı cihazlarından oluşan kopya düzeneği ile giren şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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