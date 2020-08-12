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Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 2 kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının motosikletle yaklaştığı kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.

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