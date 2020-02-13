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Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki Saçaklı ve Kılınçoğlu mahallelerinde yaşanan kapkaç olaylarının zanlısını yakalanması için harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sokakta yürüyen kadının çantasını, bir kişinin de cep telefonunu çalıp kaçan şüphelilerin görüntüler aracılığıyla kimliğini belirleyen polis, 2 zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Güvenlik Kamerası Kapkaç

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