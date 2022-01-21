YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü

Gaziantep'te kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü

21.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile yoğun kar yağışı nedeniyle Oduncular Sitesi'nde tentesi çöken 18 iş yerinde incelemede bulundu.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Gül ve beraberindekiler, esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gül, buradaki açıklamasında, kentte 2 gün önce yoğun yağan karın hayatın her alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yoğun kardan dolayı çökmeler meydana gelmiş. 18 yerde çökme var. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Çöken yerlere ilgili hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız tespitlerini yapmaya başladı. Bir an önce hızlıca toparlanıp bu enkazları kaldırmak gerekiyor. Ben büyük geçmiş olsun diyorum."

Şahin ise belediye olarak esnafın her zaman yanında olduklarını ve gerekenin en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:47
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:08
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.