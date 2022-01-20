Gaziantep'te kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar sonrasında yol açma çalışmaları sürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı. Güneşli bir havaya uyanan vatandaşlar arabalarının üzerlerini ve çevredeki karları temizlerken, bazıları otomobillerine zincir taktı. Bazı araçların ise park halinde bırakıldıkları görülüyor.
Şehrin ana arterlerinde ulaşım sorunsuz sürerken bazı ara sokaklarda ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Trafik ekipleri sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
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