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Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

05.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan şüphelinin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile irtibatının olduğu belirlendi

Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, iki şüphelinin yurt dışından farklı yöntemlerle yurda getirdikleri yüklü miktardaki "kara parayı" mali sisteme sokarak akladıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Nurdağı ilçesinde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 lira, 12 altın bilezik, 37 tam ve 5 yarım altın, 3 yüzük, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ile 3 bankamatik kartı ele geçirildi.

İncelemede şüphelilerin banka hesaplarına yüklü miktarda para giriş-çıkışının olduğu, ayrıca bir zanlının terör örgütü PKK/PYD'nin sözde sorumlularından birisiyle irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te

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