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Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

22.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kara saplanan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kartal Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarına gitmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Durumun iletilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansı kurtardı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ise bölgeye yönlendirilen bir başka ambulansla, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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