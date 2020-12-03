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Gaziantep'te karantinadaki ailelere gıda desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.12.2020 17:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te karantinadaki ailelere gıda desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle karantinaya alınan ailelere sıcak yemek ve gıda yardımı yapılıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, ailelere sıcak yemek başta olmak üzere gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Tahmazoğlu, yemeklerin profesyonel aşçılarca pişirildiğini, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak dağıtıldığını aktardı.

İlçe sakinlerine ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların Belediyemizi aramaları halinde kendi aş evimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Evde yemek yapacak durumda olan ve gıda ihtiyacı olanların da gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmak. Bu hastalığa yakalanmamak en büyük temennimiz. Bu anlamdaki en güçlü silahımız maske, mesafe ve hijyen. Bunlara riayet edersek inşallah bu hastalığı da millet olarak hep birlikte atlatacağız."

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