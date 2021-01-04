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Gaziantep’te karbonmonoksit faciası: 2 ölü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.01.2021 16:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti. Sabah işten eve gelen talihsiz adam, karısını ve 2 aylık bebeğini ölü buldu.
Olay Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Bağdatlı, gece işe gitti. 2 aylık bebeği Hayri Hanife üşümesin diye sobayı yakan anne Rabia Bağdatlı bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti.
İşten dönen Mehmet Bağdatlı, eve girdiğinde eşi ve bebeğinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın yaşandığı eve gelen ekipler, anne ve iki aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan anne ve bebeğinin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

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