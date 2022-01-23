Gaziantep'te karda yolda kalan vatandaşlara belediye ulaşım desteği sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, belediye araçlarıyla evlerine ulaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik akışının sorunsuz gerçekleşmesi için aralıksız tuzlama çalışması yürütüyor.

Zabıta ekipleri, Özdemirbey Caddesi'nde mahsur kalan aileyi araçla alarak İnönü Caddesi'ndeki evlerine bıraktı.

Gaziantep otogarına ulaşım sıkıntısı nedeniyle mağdur olan bir aile de belediye aracıyla evlerine ulaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahada karla mücadele çalışmalarının koordinasyonunun sağlıyor.

Belediyenin çok sayıda farklı hizmeti yoğun bir şekilde vatandaşa sunma gayretinde olduğunu belirten Şahin, "Sahada bin 600 personel ve 562 araç ve ekipmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzlama çalışmalarımıza bir yandan devam ediyoruz. Bu yoğun yağışa rağmen ana caddelerimizde trafik akışı devam ediyor. Merkezlerimizde şehrimizi kontrol ediyoruz, şu anda da sahadayız. Ana arterlerimizi yerinde inceliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki ekibi de ilçe genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

