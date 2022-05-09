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Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

09.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp silah gösteren zanlıların 2 kişinin cep telefonu ve parasını gasbetmesi ve bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ş, M.D. ve M.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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