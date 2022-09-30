YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı

30.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabası, hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık doktor Bekir Ç, tutuksuz sanıklar Enes ve Mehmet Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Bekir Ç, diğer iki sanığın akrabası olduğunu belirterek, "Geçmişten bu yana bir ihtiyaçları olduklarında yardım etmeye söz verdim ve öyle de yaptım, yardımcı oldum. Ancak bendeki maddi beklentilerini yükselttiler." dedi.

Olay günü diğer iki sanığın muayenehanesine gelerek, kendisini darbettiklerini ve daha sonra Alaattin Ç'nin de geldiğini belirten Bekir Ç, öldürme niyeti bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettiğini ifade ederek, "28 yıllık hekimim. Silahı en son 17 yıl önce kullandım, yıllardır mermi almadım, dolayısıyla her attığımı vurmam mümkün değildir. Öldürme veya yaralama kastım yoktur. Daha önce çok kötü darbedildim, şok halindeydim." diye konuştu.

Bekir Ç, babasının 40 yıl önce aldığı bir arazi olduğunu ve diğer sanıkların sürekli bunu gündeme getirdiklerini ve bu yüzden aralarında husumet oluştuğunu aktardı.

Sanık Mehmet Ç. de arazi nedeniyle anlaşmazlık olduğunu ve Bekir Ç'nin kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Olay günü Enes Ç. ile Bekir Ç'nin tartışmaya başladıklarını, kendisinin araya girmeye çalıştığını belirten Mehmet Ç, Bekir Ç'nin parmağının nasıl kırıldığını bilmediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Enes Ç. de benzer ifade vererek, suçsuz olduğunu savundu.

Bekir Ç'nin avukatı Enes Akbulut ise olay günü Bekir Ç'nin tutuksuz sanık Enes'i görür görmez 112'yi aradığını, korku ve panik halinde olduğunu ve şarjöründe 12 mermi olmasına rağmen 4 kez ateş ettiğini belirterek, "Öldürme kastı olsaydı şarjörde kalan mermiyi de kullanırdı. Eylemin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 12 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede 10 Mayıs'ta muayenehanesinde doktor Bekir Ç, tartıştığı akrabası Alaattin Ç'yi (34) tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıGaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladıAydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı
Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldıBaşkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep dava

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:26
İkindi
15:47
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.