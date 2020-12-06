Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" gibi suçlardan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Ekipler, Vatan Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

