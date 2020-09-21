Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan, Yeşilevler, Çağdaş, Güneş ve İstiklal mahallelerini birbirine bağlayan 140 nolu caddedeki altyapı çalışmaları giderilerek yolun daha konforlu ve kullanışlı bir nitelik kazanması amacıyla kilit taşları sökülerek 4 bin 200 tonluk sıcak asfalt dökümüne başlandı. Bin 200 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki cadde, en kısa sürede araç kullanımına hazır hale getirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca şehrin birçok noktasında yenilenen yol çalışmalarına ivme kazandırıldı. Buna göre, Şahinbey ilçesine bağlı Mimar Sinan, Yeşilevler, Çağdaş ve Güneş mahalleleri ve Şehitkamil ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi’ni birbirine bağlayan 140 nolu caddede kilit taşları sökülerek bin 200 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yolun 4 bin 200 tonluk sıcak asfalt serimine başlandı. En kısa sürede tamamlanacak yenileme çalışmalarıyla birlikte cadde araç kullanımına daha uygun hale getirilecek.

Esnaf ve mahalleliden Fatma Şahin’e teşekkür

Yeşilevler Mahallesi’nde esnaflık yapan İbrahim Doğan, 4 mahalleyi de ilgilendiren bu asfalt çalışmasının gerekli ve yerinde bir çalışma olduğunu dile getirerek, “Kilit taşları sökülmeden önce yolda ciddi derecede tehlike arz eden çukurlar oluşuyordu. 15 senedir bu mahallede esnafım. Kendi çabamızla yolda meydana gelen bu engebeyi gidermek adına gayret sarf ettiğimiz oldu. Bu yapımına devam edilen asfaltında geçmişte yaşadığımız sıkıntılara çözüm olacağını düşünüyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun diyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Dağ ise yol yapım çalışmalarına başlanmadan önce yolumuzun çok kötü olduğunu ifade ederek, “Yol asfalt değildi, kilit taşıydı. Bu da yolun niteliğini azaltıyordu, çökmesine neden oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kilit taşları yerine sıcak asfalt dökülüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

