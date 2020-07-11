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Gaziantep’te kır nikahı dönemi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrası başlayan kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler için kır nikahı konseptini hayata geçirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrası başlayan kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler için kır nikahı konseptini hayata geçirdi. İlk kır nikahını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizzat kıydı.
Dünyada genelinde ve Türkiye’de toplum yaşamını derinden etkileyen, pek çok alışkanlığı ve programı sekteye uğratan korona virüs salgını en çok yeni evlenecek çiftleri mağdur etti. Yaşanan kritik süreçte salgın riskini göz ardı edemeyen pek çok çift, düğün ve nikah yapamayınca devreye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi girerek ‘Kır Nikahı’ konseptini hayata geçirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu Birimi tarafından hayata geçirilen ‘Kır Nikahı’ projesi kapsamındaki ilk nikah ise Fıstık Park Kır Nikahı Alanı’nda kıyıldı. Fatma Şahin tarafından kıyılan ilk nikahta Gülşah Çivi ile Doğuş Gözegir hayatlarını birleştirdi. Yeni çiftlerin mutluluğuna kır nikahı konseptiyle çözüm üreten Büyükşehir, bu sayede hem riski en aza indirgiyor, hem de sosyal mesafeyi gözetip, temasın önlenmesine katkı sağlıyor.

"Yeni normalin kır nikahı formatını hayata geçirdik"
Kır nikahı konsepti kapsamında ilk nikah akdini gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İçişleri Bakanlığı’nın düğünlerle ilgili genelgesinden sonra böyle bir alan hazırladık. Yeni normalin kır nikahı ve düğünü formatını hayata geçirdik. Burada, açık havada sosyal mesafeye dikkat ederek, maskesiz kimsenin bulunamayacağı bir alan oluşturduk. Bugün bütün bu kurallara uyarak ilk nikahı kıydık. Burada katılımcıların da güzel bir memnuniyeti var. O yüzden de bu konuyla ilgili olarak Evlendirme Memurluğu Birimimizi kurduk. İl genelinde beş ayrı yerde bu kır nikahı formatını hayata geçirdik. Bugün ilk olarak Fıstık Park içerisindeki bu alanda nikah kıymaya başladık ve fıstık ağaçları içinde ilk nikahımızı kıydık” dedi.
Kır nikahı ile hayatlarını birleştiren Gülşah ve Doğuş Gözegir çifti ise salgın sürecinde çok kez düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ama sonunda kır nikahı ile evlendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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