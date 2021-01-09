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Gaziantep’te, kısıtlama sessizliği

09.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için 21.00 ile 05.00 arası hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Güneydoğu’nun gözde kenti Gaziantep’i bir kes daha sessizliğe büründü.Alınan tedbirlerle son bir ayda risk haritasında kırmızıdan yeşile dönmeyi başaran kentte kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için 21.00 ile 05.00 arası hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Güneydoğu’nun gözde kenti Gaziantep’i bir kes daha sessizliğe büründü.
Alınan tedbirlerle son bir ayda risk haritasında kırmızıdan yeşile dönmeyi başaran kentte kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin dolup taşan cadde ve sokakları boş kaldı.
Tarihi Kültür Yolu, Kale Altı, Gaziler Çarşısı, Demokrasi Meydanı gibi kentin işlek ana arterlerindeki sakinlik İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İnsansız Hava Araçları ile görüntülendi.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
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