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Gaziantep'te klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.11.2020 19:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinin klimasının dış ünitesini çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'nde bir iş yerine ait klimanın dış ünitesini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki zanlının klimayı söküp karton toplama aracına yükledikleri anlar yer alıyor.

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