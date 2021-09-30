YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te köpeği aracın arkasına bağlayıp koşturan kişiye para cezası verildi

Gaziantep'te köpeği aracın arkasına bağlayıp koşturan kişiye para cezası verildi

30.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te köpeği aracın arkasına bağlayıp koşturan kişiye para cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracın arkasına zincirle bağladığı köpeğini kara yolunda koşturan kişiye 2 bin 102 lira idari ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrular Mahallesi'nde bir kişinin köpeğini aracın arkasına bağladıktan sonra koşturduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, köpeği kurtararak Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Hakkında adli soruşturma başlatılan şüpheliye ise "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" gereğince 2 bin 102 lira idari ceza verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladıGaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:26
İkindi
15:46
Akşam
18:23
Yatsı
19:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.