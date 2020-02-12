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Gaziantep’te Köprülü kavşak bağlantısı için inşaat çalışmalarına başlanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından inşaat çalışmaları devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi’nin çevresinde yaşanacak trafik yoğunluğunun önlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hastanenin köprülü kavşakları ve bağlantı yolları inşaat çalışmalarına başlanıyor.Sanayi dinamikleri ve canlanan turizm potansiyeliyle hızla büyüyen Gazi şehirde, artan insan ve araç sayısının oluşturacağı trafik yoğunluğu için çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından inşaat çalışmaları devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi’nin çevresinde yaşanacak trafik yoğunluğunun önlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hastanenin köprülü kavşakları ve bağlantı yolları inşaat çalışmalarına başlanıyor.
Sanayi dinamikleri ve canlanan turizm potansiyeliyle hızla büyüyen Gazi şehirde, artan insan ve araç sayısının oluşturacağı trafik yoğunluğu için çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde Şehir Hastanesi’yle Çevreyolu olarak bilinen O-54 Karayolu arasında bağlantı için köprülü kavşak yapımına başlanıyor.
İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen 5 bin 560 kişinin çalışacağı, bin 875 yatak kapasiteli, günlük ortalama 53 bin kişinin kullanacağı Gaziantep Şehir Hastanesi’ni, çevre illerden de kullanılması beklenmekte olup, yapılacak köprüler ve bağlantı yolları ile şehir içi trafiğine uğramadan çok daha hızlı bir ulaşım sağlanacak. Bu kapsamda çevreyolu üzerinden hastaneye geçiş için kent içi ulaşımda önemli caddelerden olan 400 Nolu Cadde, hem sahip olduğu tramvay hemzemin geçitleri hem de şehir hastanesinin açılmasından sonra çevreyoluyla bağlantısından dolayı yoğunluğun yaşanması tahmin ediliyor. Yapılacak düzenlemelerle beraber bu yoğunluğun azalması ve çevreyolunu kullanarak hastaneye kolaylıkla geçiş sağlanacak.
Yeni yapılacak Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı ile birlikte Özdemir Caddesi -Çevreyolu bağlantısındaki trafik de rahatlayacak.

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Sehitkamil
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