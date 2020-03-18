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Gaziantep’te korona virüse karşı sabun ve çamaşır suyu dağıtılacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sağlık problemi haline dönüşen korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kent genelinde Gaziantep’e özgü yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımı yapılacağını açıkladı.Kısa süre içerisinde dünyada büyük bir tehdit oluşturan korona virüs (COVİD-19) her geçen zaman etki alanını genişletirken gerek uluslararası alanda gerekse ülke çapında önlemler artırılıyor.

Gaziantep’te korona virüse karşı sabun ve çamaşır suyu dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sağlık problemi haline dönüşen korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kent genelinde Gaziantep’e özgü yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımı yapılacağını açıkladı.
Kısa süre içerisinde dünyada büyük bir tehdit oluşturan korona virüs (COVİD-19) her geçen zaman etki alanını genişletirken gerek uluslararası alanda gerekse ülke çapında önlemler artırılıyor. Bu doğrultuda oluşturduğu sosyal belediyecilik vizyonuyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesince hizmet binalarında, şehir içi toplu ulaşımlarda başlatılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına bir yenisi daha eklenerek evlerin daha steril bir ortama kavuşması için ağırlıklı olarak kırsal mahallelerin bulunduğu 60 mahalleye, mahalle irtibat büroları ve gıda bankaları aracılığıyla yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtılacak.
"Panik yok tedbir var"
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı dünyada radikal önlemler alınırken başta Türkiye olmak üzere Gaziantep’te de enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda tedbir ve önlemler kapsamında hazırladıkları destek paketi hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorunla karşı karşıya olduklarını bildirerek, “Ulusal bir mücadele içindeyiz. ‘Panik yok, tedbir var’ diyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin bize gönderdiği genelgelerin gereğini yaparak kurum içerisinde bulunan hizmet binalarının daha hijyenik bir ortama kavuşması yönünde tedbirler aldık. Bir anne, bir kadın olarak biliyorum ki annelerimiz hijyen malzemelerini ne kadar çok bulurlarsa o kadar daha uygun bir steril ortam sağlayacaklardır. Biz de sosyal belediyeciliğin gereği olarak bütün evlerimize kentimize özgü zeytinyağından yapılmış yeşil sabunumuzun evlere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra sağlıkçılarımızdan dezenfekte esnasında en önemli maddeler arasında yer alan maddenin çamaşır suyu olduğunu öğrendik. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak hem yeşil sabunumuzu hem de çamaşır suyunu kent genelinde dağıtmaya başlıyoruz. Sağlıklı evler, sağlıklı toplumlar ve sağlıklı aileler anlayışından yola çıkarak çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğimizi bildirmek isterim. Yarınlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu günler görmesi için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

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