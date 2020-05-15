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Gaziantep'te koronavirüs tespit edilen cenaze hizmetleri görevlileri tedaviye alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te koronavirüs tespit edilen cenaze hizmetleri görevlileri tedaviye alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, 3 cenaze işleri görevlesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon çalışmasına başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındığı kaydedildi.

Personelin temas ettiği kişilerle ilgili filyasyon çalışmasına başlanıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

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