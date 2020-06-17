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Gaziantep'te kovalama sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çakmak Mahallesi'nde bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Bulundukları adres belirlenen ve sokakta polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin otomobilden yaptığı hırsızlık anı yer alıyor.

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