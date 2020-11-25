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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 448 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 448 kişiye ceza

​​​​​​​GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 448 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 448 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetlenen 271 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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