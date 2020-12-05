Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 317 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 16, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 336 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

