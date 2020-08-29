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Gaziantep'te küflenmiş 15 ton biber ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.08.2020 18:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te küflenmiş 15 ton biber ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde küflenmiş 15 ton biber ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimi ekipleriyle İslahiye ve Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri iki ilçedeki biber işletmelerinde denetim yaptı.

Ekipler, 3 işletmeye ait depolarda yaptığı kontrollerde küflenmiş 15 ton biber ele geçirdi.

Belediyenin iş makineleri ile kamyonlara yüklenen biberler, katı atık tesisinde zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi.

İşletmelere toplam 8 bin 343 lira para cezası uygulandı.

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