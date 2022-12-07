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Gaziantep'te kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

07.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirdi.

Operasyonda, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ile iş yeri adına oyun oynayan 7 zanlı gözaltına alındı.

Kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

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