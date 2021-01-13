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Gaziantep'te kumaş yüklü tırın dorsesi yandı

13.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te kumaş yüklü tırın dorsesi yandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrettin D. (39) yönetimindeki 73 FH 155 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep kesimi 3. kilometresinde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü Hayrettin D, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken tırda hasar oluştu.​​​​​​​

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