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Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekiplerinde sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekiplerinde sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürüyor. Kentte trafik kurallarına uymayan toplam 217 sürücüye, yolcu ve araç plakasına ceza kesildi.
Kent merkezinde ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 246 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 64 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 sürücüye trafiği tehlikeye düşürüp hatalı şerit değiştirmekten, 143 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 217 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 48 araç ise trafikten men edildi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il merkezinde yapılan trafik kontrollerinde Bin 554 araç kontrol edilirken, 87 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden tutanak tutulurken, 81 sürücüye işlem yapıldı. 24 araç ise trafikten men edildi.

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