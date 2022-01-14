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Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek silaha çeviren zanlı yakalandı

14.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek silaha çeviren zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek satan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha çevirerek satan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerine ve eve operasyon düzenleyen ekipler, bir tabanca, 3 tabanca gövdesi, çeşitli silah parçaları ve kurusıkı tabancaları dönüştürmede kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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