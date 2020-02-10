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Gaziantep'te "kuyu suyu tüketmeyin" uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler: - "Gaziantep'teki kuyu sularında yapılan araştırmalarda kuyuların yüzde 60'ında kirlilik saptandı" - "Hiçbir şekilde kontrol altında olmayan, ölçümlenmeyen bir suyun kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Tamamen denetimsiz suların sürekli çekilmesi yer altı yapısı içinde sağlıklı değil. Kuyu sularının kullanımını önermiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, kentteki kuyu sularının yüzde 60'ında kirlilik tespit edildiğini belirterek, bunların kullanımını önermediklerini bildirdi.

Sönmezler, yazılı açıklamasında, kentteki 30 bin kuyuda yapılan ölçümlerde, kuyuların yüzde 60'ında kirlilik olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Kuyu sularının kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Sönmezler, şöyle konuştu:

"Şu anda bilinen 30 bin üzerinde kuyumuz var ve bu kuyulardan insanlar sularını alıyor. Bahçe sulamasında, arıtmalarla arıtılarak içme suyu olarak, yemek yapımında, bulaşıkların yıkanmasında ve banyoda kullanılıyor. Bizim bir tespitimiz var. Gaziantep'teki kuyu sularında yapılan araştırmalarda kuyuların yüzde 60'ında kirlilik saptandı.

Temiz olan kuyuların ise yarın kirlenmeyeceğinin garantisi yok. Şu anda kuyularda özellikle yüksek nitrat kirliliği tespit edildi. Şehrin altyapısında bulunan kanalizasyon sisteminin herhangi bir sızıntıda ilk gideceği yer kuyular. Daha önemlisi yağmurlar yağdıktan sonra özellikle asfalttaki aklınıza gelecek bütün kimyasal kirliliğin ilk gideceği yer bu kuyular."

Kuyu sularının yerine daha sağlıklı ve temiz olan şebeke suyunun kullanılmasını tavsiye eden Sörmezler, "Biz, bizim şebekemizden sürekli analizin yapıldığı, en iyi arıtmanın yapıldığı, dezenfeksiyonun kullanıldığı, klorlandığı, hem GASKİ'nin hem Sağlık Bakanlığının sürekli numune aldığı bir su varken, hiçbir şekilde kontrol altında olmayan, ölçümlenmeyen bir suyun kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Tamamen denetimsiz suların sürekli çekilmesi yer altı yapısı içinde sağlıklı değil. Kuyu sularının kullanımını önermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmezler, Gaziantep'in Düzbağ Projesiyle kaliteli içme suyuna kavuştuğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Gaziantep'in şehir genelinde özellikle Hacıbaba Arıtma Tesisi'nin beslediği bütün noktalarda Düzbağ suyu içiliyor. Nurhak ve Çağlayancerit Dağı'na yağan karların suyu, 24 saat sonra Gaziantep’in çeşmelerinde akıyor. Gaziantep tarihinin en önemli projelerinden birisi Düzbağ Projesi. Şu anda şehrin yüzde 75'i Düzbağ suyunu içiyor. Geriye kalan yüksek kesimlerdeki evler için de çalışmalarımız devam ediyor. Havzamızda şu anda yeteri kadar kaliteli bir su var. Büyük bir enerji tasarrufu sağladık."

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Anahtar Kelimeler:
GASKİ Hüseyin Sönmezler Kuyu suyu Su

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