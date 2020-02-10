Gaziantep'te "kuyu suyu tüketmeyin" uyarısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, kentteki kuyu sularının yüzde 60'ında kirlilik tespit edildiğini belirterek, bunların kullanımını önermediklerini bildirdi.

Sönmezler, yazılı açıklamasında, kentteki 30 bin kuyuda yapılan ölçümlerde, kuyuların yüzde 60'ında kirlilik olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Kuyu sularının kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Sönmezler, şöyle konuştu:

"Şu anda bilinen 30 bin üzerinde kuyumuz var ve bu kuyulardan insanlar sularını alıyor. Bahçe sulamasında, arıtmalarla arıtılarak içme suyu olarak, yemek yapımında, bulaşıkların yıkanmasında ve banyoda kullanılıyor. Bizim bir tespitimiz var. Gaziantep'teki kuyu sularında yapılan araştırmalarda kuyuların yüzde 60'ında kirlilik saptandı.

Temiz olan kuyuların ise yarın kirlenmeyeceğinin garantisi yok. Şu anda kuyularda özellikle yüksek nitrat kirliliği tespit edildi. Şehrin altyapısında bulunan kanalizasyon sisteminin herhangi bir sızıntıda ilk gideceği yer kuyular. Daha önemlisi yağmurlar yağdıktan sonra özellikle asfalttaki aklınıza gelecek bütün kimyasal kirliliğin ilk gideceği yer bu kuyular."