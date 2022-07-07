Gaziantep'te LGS sınavında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tam puan alan ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ali Küncülü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile okulun LGS sınavında tam puan alan öğrencisi Mehmet Batuhan Göktaş ve derece elde eden 11 öğrenci katıldı.

Öğrencilere plaket, bisiklet ve bilgisayar hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Beşeri sermayenin önemine dikkati çeken Şahin, "Başarı bir bütündür. Bugün Batuhan'ın başarısı için bir aradayız ama daha büyük düşünmek gerekiyor. Başarıda anne ve baba çok mühim. Evladı vatana, millete hayırlı, başarılı bir bireye dönüştürmek anne babanın bilinciyle alakalı. Hakikaten bireysel başarı için buradayız ama toplumsal bir başarı var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de öğrencilerinin önemli başarılara imza attığını, bu başarıda aile ve öğretmenlerin büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

