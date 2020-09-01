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Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada kafasına maganda mermisinin isabet etmesi sonucu yaralanan Metin Aslan (55), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aslan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metin Aslan, 28 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada maganda kurşununun kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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