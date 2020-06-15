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Gaziantep’te mahallerin bekçi soruna çözüm getirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Akdere, Beybahçe, Güzelvadi Mahallesi’nde vatandaşların bekçi talepleri ile ilgili sorunlardını dinledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Akdere, Beybahçe, Güzelvadi Mahallesi’nde vatandaşların bekçi talepleri ile ilgili sorunlardını dinledi. Emniyet Müdürü ile iletişme geçen Şahin, mahallenin bekçi sorununu çözüme kavuşturdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahallelere yapılan çalışmaları incelemek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde görerek sonuçlandırmak için yaptığı mahalle ziyaretleri devam ederken, daha öncesinde Akdere, Beybahçe, Güzelvadi Mahallesi’ni ziyaretinde muhtar ve vatandaşların “mahalle bekçisi” isteklerini çözüme kavuşturdu. Mahalle sakinleri ve muhtarların Gazi şehrin güçlü sanayisi ve ekonomisiyle beraber gelen göçlerle birlikte asayiş problemleri yaşandığını ve bekçi görevlendirilmesi için yardım isteklerini cevapsız bırakmayan Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile iletişime geçti. Yürütülen çalışmalar sonunda görevlendirilen bekçiler göreve başladı.
Mahalleliler, yürütülen çalışmalar ve ilgisi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e teşekkür ederek mahallede asayişin yeniden sağlanmasıyla daha rahat uyuyacaklarını dile getirdi.

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