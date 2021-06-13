YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

Gaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

13.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araban Ovası'ndaki 85 bin dönüm ekili alandan dönüm başı yaklaşık 900 kilogram rekolte bekleniyor

1/

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Ovası'nda 85 bin dönüm alanda ekili olan makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı.

Kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Araban ilçesinde makarnalık sert buğday önemli gelir kapısı haline geldi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Araban Ovası'nda yetişen ürünün diğer bölgelerdekine göre protein ve diğer özellikler açısından daha değerli olduğunu anlatan Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında ve iklim şartlarında bilinçli çiftçilerimiz tarafından uzun yıllardan beri yetiştirilen sert buğdayımız oldukça kaliteli. Çünkü Orta Anadolu'da üretilen buğdayın hektolitre ağırlığı yüzde 65'i geçmemektedir. Bizde ise bu oran yüzde 80 civarında." dedi.

Araban Ovası'nda bu yıl 85 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday üretimi yapıldığını bildiren Altun, "Şu an da çiftçilerimiz hasada başladı. Bu yıl bölge ve tarlaya göre bir dönüm sulu alanda 900 kilograma yakın miktarlarda verim alınıyor. Bu oran da bizim için makul. O yüzden rekolteden de insanların talebinden de memnunuz. Bir kilogram sert buğday tarlada 2, 75 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Gaziantep'te güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandıGaziantep'te güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.