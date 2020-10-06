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Gaziantep’te maske kuralına uymayan bin 201 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.10.2020 13:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yeni tip korona virüse karşı mücadele devam ediyor.Kentte alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan Bin 201 kişiye cezai işlem uyguladı.Denetimlerle ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “05 Ekim 2020 günü İlimiz genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında bin 201 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten, 1 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanmış, ayrıca denetlenen 160 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” denildi.

Gaziantep’te yeni tip korona virüse karşı mücadele devam ediyor.
Kentte alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan Bin 201 kişiye cezai işlem uyguladı.
Denetimlerle ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “05 Ekim 2020 günü İlimiz genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında bin 201 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten, 1 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanmış, ayrıca denetlenen 160 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” denildi.

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Sehitkamil
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