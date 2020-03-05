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Gaziantep’te merdiven altı ürünlere geçit yok

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde kaçak deterjan ve temizlik ürünlerinin üretimini ve satışını engellemek amacıyla sürdürülen denetimlerde merdiven altında imal edilerek hizmete sunulması planlanan bin 220 kilo sıvı deterjan, 130 kilo toz deterjan, 70 kilo bulaşık sodası ve 261 adet kapalı paket halinde kaya tuzu ele geçirildi.Büyükşehir Belediyesi, halka yönelik hizmeti iyileştirmek adına yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde kaçak deterjan ve temizlik ürünlerinin üretimini ve satışını engellemek amacıyla sürdürülen denetimlerde merdiven altında imal edilerek hizmete sunulması planlanan bin 220 kilo sıvı deterjan, 130 kilo toz deterjan, 70 kilo bulaşık sodası ve 261 adet kapalı paket halinde kaya tuzu ele geçirildi.
Büyükşehir Belediyesi, halka yönelik hizmeti iyileştirmek adına yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Zabıta ekiplerince gelen ihbarlar doğrultusunda ve düzenli olarak yapılan denetimler kapsamında yasa dışı üretilen temizlik ürünlerini imal eden ve satışa sunan tacirlere operasyon düzenlenerek ele geçirilen ürünler imha edildi, yasal işlem uygulandı.
Denetimler sürecek
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, geçen hafta gerçekleştirilen bir denetimde merdiven altı üretim tespit ettiklerini belirterek, “Halkın temizlik ihtiyacını gidermek için deterjan, sabun imal eden bir mekanda ekiplerimize gelen ihbar doğrultusunda bir operasyon düzenledik. Önemli miktarda kayıt dışı ürün ele geçirildi. Akabinde ise el konulan ürünler imha edildi. Bu konuda biz çok netiz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan kalitesiz, uygun olmayan üretim yapanlara karşı yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
"Türkiye’de bir ilkiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde vatandaşlara dönük hizmetlerine devam edeceklerini bildiren Yılmaz, "Bunun en önemli örneklerinden biri; Türkiye’de Tüketici Hakları Turizm Zabıta Müdürlüğü kuran ilk büyükşehir belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu anlamda vatandaşlarımızın özellikle hijyen, sağlık, gıda konularındaki ihtiyaçlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan biri de fiyat etiketleri konusudur. Vatandaşımızın alışverişe çıktığında hangi ürünü ne fiyata alacağını etiketler üzerinden değerlendiriyor. Bu aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’nın da üzerinde önemle durduğu bir durumdur. Türkiye’de ödül veren tek Büyükşehir Belediyesi de biziz. Tüketici Hakları Müdürlüğü’müz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla bir Tüketici Hakları Ödül Töreni de düzenleyeceğiz ve her yıl bunu geleneksel hale getireceğiz. Gastronomi şehri olan Gaziantep’te denetimlerimizi her yıl düzenli olarak organize ediyoruz. Burada amacımız esnafımızı da bilinçlendirmek. Vatandaşı da bilinçlendirmek. Böylelikle günün sonunda esnafın daha kaliteli ürün satması ve vatandaşın yerinde ürün almasını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

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