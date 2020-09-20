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Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş edenlere ceza kesilecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.09.2020 21:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş edenlere ceza kesilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, meskun mahalde silahla ateş edenlere 44 bin 245 lira idari para ceza kesileceğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahla eğlence olmaz" ifadesini kullanarak, şunlara yer verdi:

"Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanununun h bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 lira idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz."

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