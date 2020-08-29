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Gaziantep'te mevsimlik işçiler ekmeklerini "acı"dan çıkarıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde pul ve toz biber haline getirilecek acı kırmızı biberin "çöp çekme" işlemi, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oluyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilen acı biberler, fabrikalarda işlenmeden önce mevsimlik işçiler tarafından çöplerinden ayıklanarak temizleniyor.

İslahiye'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda başlayan biber hasadı, bölgedeki birçok kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Acı biberler, ilçedeki 26 tesiste işlenmeden önce temizleme aşamasından geçiriliyor. Biberin çöpünün çekilmesi olarak gerçekleştirilen bu temizleme işlemi, dar gelirli aileler için geçim kapısı olma özelliğini koruyor.

Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı, emek yoğun bir çaba gerektiren bu iş için mahalle aralarında oluşturulan alanlarda veya fabrikaların çöp çekme sahalarında kadın, erkek ve gençler biber çöpü çekerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Çalışanlar büyük zahmetle temizledikleri acı kırmızı biber için kilo başına 40 ila 45 kuruş alıyor. Bir çalışan günde ortalama 50 ila 70 lira kazanabiliyor.

- 50 bin ton rekolte bekleniyor

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, geçen yıla göre biber ekim alanlarında artış olduğunu, 12 bin dekardan 25 bin dekara çıktığını söyledi.

Bu yıl 50 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Köse, tarladan toplanan kırmızı biberin fabrikada üretime geçene kadar depoda beklerken aflatoksin ortaya çıkmaması için çöpünün çekilmesi gerektiğini aktardı.

Köse, bu işin emek yoğun şekilde gerçekleştiğini ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu yönüyle kırmızı biber üretiminin yaklaşık 7 bin kişinin aile bütçesine ek gelir getirdiğini kaydetti.

Çöp çekim işinde çalışan Adile Yüksel (57), ekmek parasını biberden çıkardığını dile getirerek, "Günlük 100 kilo çöp çekip 50 lira yevmiye alıyoruz. Evimizin geçimini sağlıyoruz. Allah bin bereket versin. Hasattan sonra bu çalışmalar üç ay sürüyor." dedi.

Nurgül Avcı (61) ise çocuklarına bakmak için biber işinde çalıştığını belirterek, "Günlük 80 ila 90 kilo biber çöpü çekiyorum. 4 çocuğum var. Biri üniversiteyi kazandı. Bu yıl onun masraflarını karşılamak için çalışıyorum. Kocam vefat etti, ben çalışıyorum." diye konuştu.

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