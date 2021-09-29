YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

29.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Moroğlu'nun kullandığı 07 AGJ 790 plakalı otomobil ile İbrahim Şentürk yönetimindeki 27 VN 716 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

​​​​​​​Sürücülerle birlikte Ayşenur Şentürk ve Esmanur Şentürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Gaziantep, Sivasspor maçına hazırGaziantep, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:17
Öğle
12:26
İkindi
15:47
Akşam
18:25
Yatsı
19:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Ege Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Keskinöz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.