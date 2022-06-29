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Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek kaçan sürücüyü trafik polisi kurtardı

29.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan kamyon sürücüsünü, Heimlich manevrası uygulayan trafik polisi kurtardı.

Nurdağı'ndan Adana istikametine seyir halindeki 46 AAN 467 plakalı kamyonun sürücüsü Gültekin Sığırgüden'in nefes borusuna fıstık kaçtı.

Yakınındaki Nurdağı Bölge Trafik İstasyonu Amirliği önündeki polislerden korna çalarak yardım isteyen Sığırgüden, aracını park alanına çekti.

Sığırgüden'in yanına gelen polislerden biri, Heimlich manevrası uygulayarak sürücüyü kurtardı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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