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Gaziantep’te okul bahçelerinde bilim fırsatı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gezegenevi ve Bilim Merkezi, “Bilim Tırı” ile merkezin imkânlarını kırsal mahallelerdeki okullara taşıyarak, öğrencilere bilimi sevdiriyor.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Gezegenevi ve Bilim Merkezi” tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan “Bilim Tırı” ile Gaziantepli öğrencilerin hayatlarına dokunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gezegenevi ve Bilim Merkezi, “Bilim Tırı” ile merkezin imkânlarını kırsal mahallelerdeki okullara taşıyarak, öğrencilere bilimi sevdiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Gezegenevi ve Bilim Merkezi” tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan “Bilim Tırı” ile Gaziantepli öğrencilerin hayatlarına dokunuyor. Kırsal mahallelerdeki çocuk ve gençlere hizmet veren ve içinde 24 sergi düzeneğinin bulunduğu Bilim Tırı; fizik, matematik, yazılım, astronomi konularında çocuklara görsel eğitimler veriyor. Akıllı şehirler, yenilenebilir ve temiz enerji gibi güncel konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her hafta bir başka okulda öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) Salgını nedeniyle genel olarak uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen bilim tırında etkinlikler boyunca öğrenciler, geçirdikleri 30 dakikada sergi düzeneklerinden yararlanarak, kitaplardan edindikleri bilgileri interaktif ortamda deneyimleyebiliyorlar.
Uzmanların da eşlik ettiği Bilim Tırı, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin sorularına yanıtlar vererek yeni nesillere deneyimleyip bilimi sevdirmeye devam edecek.

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