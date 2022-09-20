Gaziantep'te okuldan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuldan kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir okuldan kablo çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının C.A. olduğunu belirledi.
Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, zanlının okula demir korkuluklardan tırmanması ve çaldığı kablolarla okuldan ayrılması yer aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz