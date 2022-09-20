Gaziantep'te okuldan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuldan kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir okuldan kablo çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının C.A. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, zanlının okula demir korkuluklardan tırmanması ve çaldığı kablolarla okuldan ayrılması yer aldı.

