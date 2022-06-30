Gaziantep'te OSB'de hırsızlık yapan 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 zanlıyı adreslerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların çaldıkları malzemeleri araca götürmeleri ve bölgeden uzaklaşma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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