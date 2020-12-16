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Gaziantep'te oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.12.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bazı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde aralarında panelvan, motosiklet, otomobil ve kamyonetin de bulunduğu 13 araç çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 22 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde araçların çalınma anları yer alıyor.

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